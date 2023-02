Belgische Bisschoppen op bezoek in Oekraïne

Tot vrijdag is een delegatie van Belgische bisschoppen op bezoek in Oekraine. Zij zijn daar uitgenodigd door de Grieks-katholieke gemeenschap, en bezoeken er onder meer Kiev, Boetcha, en Irpin.

De Brugse bisschop Lode Aerts ziet daar hoe hulpgoederen uit West-Vlaanderen worden verdeeld onder de bevolking.

"We zijn in Irpin, bij de auto's waar mensen werden vermoord in de wagen zelf. De lichamen zijn achtergebleven na die aanslagen. Toen men die autowrakken heeft samengebracht, heeft men een teken van hoop geschilderd op de verwoeste wagens. Met de bloemen willen de nabestaanden tonen dat er vrede en leven mogelijk is, zelfs over de dood heen", klinkt het bij Lode Aerts, bisschop van Brugge.

De Belgische bisschoppen met ook nog Johan Bonny zijn er op uitnodiging van de Grieks-katholieke geloofsgemeenschap, met wie ze later deze week nog een aantal ontmoetingen hebben.