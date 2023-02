Het vissersschip had vanavond voor de kust van Porthgwarra rotsen geraakt en was water beginnen maken. De vier bemanningsleden sloegen alarm en stapten daarna op een reddingsboot. zijn in veiligheid gebracht op een ander schip, en aan land gebracht.

Een Britse reddingshelikopter en een reddingsboot kwamen ter plaatse, maar het schip was al aan het zinken. Het ligt nu voor de Britse kust.