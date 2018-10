In Australië heeft het Belgische skydiveteam een nieuw wereldrecord formatiespringen behaald. De ploeg bestaat uit 4 militairen onder wie 2 West-Vlamingen. Ze zijn al jaren top in hun discipline. In een vrije val van 35 seconden maken ze maar liefst 62 figuren, ofwel 6 meer dan het vorige wereldrecord dat 8 jaar stand hield. De Belgen staan momenteel aan de leiding in het WK.