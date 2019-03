Belgisch record voor West-Vlaming: 218 km/u op ski's!

Joost Vandendries heeft op de piste in het Franse Vars een nieuw Belgisch record in het snelskiën laten noteren.

De 47-jarige West-Vlaming uit Veurne klokte 218,845 km/u. Daarmee was hij iets sneller dan het vorige Belgische record (215,311 km/u), van François Delcorte, dat dateerde van 22 jaar geleden.

Met zijn Belgisch record werd Vandendries twaalfde in de Wereldbekermanche van Vars. De piste in de Alpen wordt beschouwd als één van de snelste ter wereld met een gemiddelde helling van 52,5% over een lengte van 1400 meter. Ook de wereldrecords bij zowel mannen (254,958 km/u) als vrouwen (247,083 km/u) werden in Vars geskied