De komende maanden staan Rik Michels, Geert Callens, Lieven Vandenbroucke en Wesley Jacques uit Tielt, Poelkapelle en Torhout op het podium in Nederland, Duitsland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

“Het lijkt alsof er dit jaar een bom ontploft is in het buitenland, zal ik maar zeggen,” legt drummer Wesley uit. ”Wij worden gevraagd in Duitsland, en ook in Nederland heel vaak. Daar is Status Quo nog populairder dan bij ons. En voor het eerst gaan we nu in Spanje optreden."