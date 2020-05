Belgian Open Aerobatic Championship in Koksijde uitgesteld.

Het Belgian Open Aerobatic Championship in Koksijde, dat normaal gezien begin juli dit jaar zou doorgaan, is uitgesteld naar juli 2021.

Door de coronacrisis zijn de organisatoren van het Belgian Aerobatic Championship Koksijde genoodzaakt het kampioenschap uit te stellen naar volgend jaar. Niet alleen het besmettingsgevaar speelt een rol bij die beslissing: tijdens deze quarantaineperiode hebben piloten niet de mogelijkheid gehad om hun vliegkunsten voldoende te oefenen.

"Als organisatie van een luchtvaartevenement is veiligheid voor piloten en toeschouwers van het grootste belang. Daarom hebben we deze moeilijke keuze gemaakt. Maar niet getreurd: we komen hier sterker uit, en hebben zo wat tijd om een aantal zaken nog beter te maken," melden de organisatoren en het bestuur van de West Aviation Club.

het evenement wordt verplaatst naar zaterdag 3 en zondag 4 juli 2021.