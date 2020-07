Belgian Cats in Summercamp in Kortrijk

De Belgian Cats, de nationale vrouwenbasketploeg, zijn begonnen aan hun voorbereiding op de EK-kwalificatiewedstrijden in november. Bondscoach Philip Mestdagh verzamelt 25 speelsters tijdens een Summercamp in Wilrijk, Louvain-la-neuve, en Kortrijk.

Daar wordt coronaproof gewerkt aan de heropbouw. Bedoeling is in eerste instantie om de speelsters klaar te stomen voor hun clubcompetities.

Coronaproof trainen, dat betekent in bubbels trainen. Vandaag bijvoorbeeld werkt de bondscoach met de guards, morgen met de posts. Het is eventjes wennen aan de omstandigheden, maar iedereen is allang blij dat ze weer aan basketten toe komen. Kim Mestdagh: “Ik denk dat ik die periode wel eens nodig had, om basket te missen. Als je continu winters en zomers aan elkaar haakt, mis je soms wat motivatie. Nu we moesten binnenblijven, begon het wel te kriebelen, en dat is altijd een goed teken.”

Philip Mestdagh: “De doelstelling van dit trainingskamp is niet om de speelsters competitiefit te krijgen, maar we willen hen na 3,5 maanden afwezigheid van een basketbalveld en competitiesport, klaarmaken voor de eerste training met hun club.”

De bondscoach had 29 speelsters willen oproepen, maar vier van hen, onder wie Emma Meesseman, zitten in Amerika. Verder wil Mestdagh ook de jeugd eens laten proeven van de Cats. “Wij willen een signaal geven aan de jongeren dat het mogelijk is om ooit bij de Cats te komen spelen. Natuurlijk hebben die meisjes nog een lange weg te gaan, maar zo geeft het een prikkel, zien ze hoe de echte Cats werken, en opsteken hoe de werkethiek zit.”

En ook Julie Vanloo is er weer bij. De Oostendse, die nu in Deerlijk woont, werd een tijdje uit de selectie gehouden, maar keert nu dus terug.