Een blitzstart in het eerste kwart leidt tot een 9-22 voorsprong, en de Cats geven die nadien niet meer uit handen. Uiteindelijk winnen ze met 44-69. Emma Meesseman, terug na een kuitblessure, is opnieuw de drijvende kracht met 19 punten, maar ook Kyara Linskens scoort 12 punten. Zondagavond is er nog de overbodige wedstrijd in Noord-Macedonië. Het EK vindt plaats van 15 tot 25 juni in Israël en Slovenië.