De Deerlijkse Belgian Cat Julie Vanloo verlaat Rusland. Ze speelt in de Russische basketbalcompetitie en is actief bij de club Krasnoyarsk, een stad in Siberië.

"Na een teammeeting heb ik beslist om terug te keren naar België. Hopelijk lukt dat", klinkt het bij Vanloo. Vanloo staat in nauw contact met de andere drie Belgian Cats die in Rusland spelen, Hind Ben Abdelkader, Kyara Linskens en Emma Meesseman. Het is nog afwachten of die ook haar voorbeeld volgen. Daarnaast is het ook nog niet zeker of de Russische competitie zal doorgaan.