België start met boostervaccin voor zeevarenden

Volgens het plan kunnen zowel Belgische als buitenlandse zeevarenden die aankomen in een Belgische haven een boostervaccin krijgen. Ze kunnen daarvoor terecht bij erkende medische centra in Antwerpen en Zeebrugge.

Ons land startte begin juni al met de vaccinatie van Belgische zeevarenden en eind juli ook met die van buitenlandse zeevarenden. Zo kregen 1.113 Belgische zeevarenden prioritair hun vaccin, en ook 8.658 buitenlandse zeevarenden kregen al een prikje.

In Zeebrugge zijn nu ook de eerste boosterprikken gegeven. Dat is volgens minister Van Quickenborne noodzakelijk. "Zeevarenden leven gedurende lange tijd op zee in gesloten groep. Een corona-uitbraak aan boord is een ernstig risico. Bovendien is een groot deel van deze mensen afkomstig van landen waar COVID-19-vaccinatie vandaag onvoldoende of niet beschikbaar is voor zeevarenden. Om deze mensen voldoende te beschermen, is het cruciaal om snel te vaccineren en boostervaccins toe te dienen. Daarin neemt ons land opnieuw het voortouw."

De vaccinatie gebeurt bij twee medische centra in Antwerpen en Zeebrugge. Dat moet de campagne van de Belgische zeelui vlot laten verlopen en moet ervoor zorgen dat de algemene vaccinatiecampagne niet wordt verstoord.

De boostervaccins zijn in eerste instantie bedoeld voor wie al is gevaccineerd met het Johnson & Johnson-vaccin. Voor de vaccinatie van de buitenlandse zeelui wordt verder met ambulante vaccinatieteams gewerkt die zich aan boord begeven van de zeeschepen in de Belgische havens.