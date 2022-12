België krijgt 40 miljoen euro uit Europees maritiem en visserijfonds

"Dit nieuwe programma zal een brede waaier aan innovatieve projecten in België ondersteunen, waarbij de groene en de digitale transitie van de visserij- en van de aquacultuursector ondersteund worden", zegt commissaris voor Leefmilieu, Oceanen en Visserij Virginijus Sinkevicius. "De Belgische visserijsector zal worden aangemoedigd om meer energie-efficiënt te worden en zijn CO2-uitstoot te beperken, en zal steun krijgen om de gezondheid, de veiligheid en de arbeidsomstandigheden aan boord te verbeteren en om hoogopgeleide werknemers aan te nemen."

Meer dan de helft van het programma (57 procent) is bestemd voor het duurzaam in stand houden van de visserijsector. Het gaat dan bijvoorbeeld om investeringen om aan de Europese aanlandingsverplichting te voldoen en het teruggooien van illegaal gevangen vis te voorkomen en om investeringen in vissersboten en data-inzameling.

Minister van Visserij Hilde Crevits (CD&V) spreekt van goed nieuws voor Vlaanderen. Het "heeft een kleine, maar veerkrachtige vissersvloot die nauw verbonden is met de kustgemeenschap. Er is ook heel wat innovatie, ook op vlak van aquacultuur", stelt ze.

Ook federaal minister van de Noordzee Vincent Van Quickenborne reageert positief: "Onder het wateroppervlak van onze Noordzee schuilt een grote verscheidenheid aan fauna en flora. Deze biodiversiteit staat momenteel zwaar onder druk door menselijke verstoring en klimaatverandering. Het herstellen van waardevolle habitats als grindbedden, oesterbanken en banken van de schelpkokerworm is cruciaal. Deze Europese fondsen zijn dan ook meer dan welkom. Zo kan de Noordzee op haar beurt ons beschermen als belangrijke buffer tegen de klimaatverandering en andere bedreigingen."