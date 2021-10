Belevingsexpo Big Bang in Wevelgem dompelt kinderen onder in wetenschap en technologie

Voor dit groots project sloeg Wevelgem de handen in elkaar met Techniekacademie Vives. De belevingsexpositie zal bijna een jaar lang lopen. Big Bang wist televisiemaker en ‘comedian’ Lieven Scheire te strikken voor een eerste hoogtepunt. Bezoekers kunnen tijdens Nerdland Safari de omgeving op een bijzondere manier ontdekken en van alles te weten komen over insecten en andere kriebelbeesten.

Eén van de doelstellingen van Big Bang is om kinderen, jongeren en hun ouders warm te maken voor een wetenschappelijke richting (STEM: Science, Technology, Engineering and Mathematics). Technische richtingen hebben vaak een te negatieve bijklank. Big Bang moet die barrières wegnemen en gezinnen met kinderen bewust maken van het belang van techniek en wetenschappelijke profielen.

In de week is Big Bang vooral gericht naar scholen en groepen die er terecht kunnen voor tal van workshops zoals robots bouwen met Lego, workshops lasercutten, 3D-printing in een FabLab, enz. In de vakanties kunnen ook kampen georganiseerd worden.