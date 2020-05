De 26ste editie van de Belcanto Classic op maandag 24 augustus 2020 in Heuvelland is omwille van de coronacrisis afgelast.

Organisator Jeroen Beyens: "Een virus heeft beslist om ook in de geschiedenis van de Belcanto Classic, een blanco pagina toe te voegen. Met heel veel spijt in ons tegenstribbelend hart, maar ook met respect voor de beslissing van onze regering, willen we jullie melden dat de 26ste Belcanto Classic op maandag 24 augustus 2020 niet zal doorgaan. Met heel veel goesting en enthousiasme zullen we na deze crisis verder werken aan een fantastische editie op maandag 30 augustus 2021."