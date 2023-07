Belangrijke stap in complex project Ieper-Veurne  

De N8, de verbindingsweg tussen Ieper en Veurne, is een verouderde gewestweg met aanliggende fietsstroken en is dringend aan vernieuwing toe. De grootste problemen situeren zich op het vlak van verkeersveiligheid, verkeersleefbaarheid en doorstroming. Fietsveiligheid Het is een dossier dat al decennia meegaat en waar de Vlaamse regering nu een doorbraak maakte. “De herinrichting van de verbinding Ieper-Veurne op het grondgebied van Veurne en Alveringem, de doortocht Hoogstade, de herinrichting tussen Hoogstade en Oostvleteren en de herinrichting tussen Oostvleteren en Woesten zijn in volle voorbereiding", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters. "Daarnaast werken we verder aan een ongelijkvloerse oplossing via een tunnel voor het kruispunt van de Pilkemseweg en de Noorderring (N38). De resterende knelpunten op de N8 worden nu op een integrale en participatieve manier aangepakt via een complex project, waar de nadruk ligt op vlotte verkeersdoorstroming, fietsveiligheid en leefbaarheid in de doortochten.” Lees ook: WERKEN AAN N8 IN VEURNE GESTART