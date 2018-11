De sint kwam deze keer niet aan met de boot maar wel met zijn paard. Bekijk het videoverslag hierboven.

Veel volk voor de Sinterklaasparade in Kortrijk, maar de vraag is natuurlijk of iedereen is braaf geweest... Verslag vanavond op @FocusWTV #Sinterklaasparade #Kortrijk pic.twitter.com/QivzsoKSDv

