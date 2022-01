Het gaat om 48 nieuwe kusttrams van de Spaanse constructeur CAF.

Telkens wanneer de trambestuurder op de waarschuwingsbel drukt gaat er twee keer een luid signaal af om mensen en het verkeer in de buurt te waarschuwen dat er een tram in aantocht is. Volgens De Lijn schikken sommige gebruikers van het luide belsignaal. Ze hebben de Spaanse constructeur nu gevraagd om het volume te verlagen, en de standaard dubbele bel door een enkel signaal te vervangen.