Beklaagden vragen vrijspraak voor ernstige vechtpartij in Veurne

De feiten deden zich op zondag 21 april rond 6 uur voor op de Appelmarkt in Veurne. T.S. (26) vierde er zijn verjaardag, maar kreeg het voor de deur van een café aan de stok met twee dertigers uit Veurne. De schermutseling zou toevallig ontstaan zijn toen één van de beklaagden per ongeluk tegen het slachtoffer botste. In dronken toestand zouden dan eerst wat verwijten over en weer gemaakt zijn.

2 weken in coma

Het slachtoffer werd met een houdgreep tegen de grond gewerkt en kreeg volgens het OM rake klappen en schoppen te verwerken. Door een hersenbloeding verkeerde de jongeman in levensgevaar. Uiteindelijk lag hij ruim twee weken in coma. Voor hem werd een voorlopige schadevergoeding van 10.000 euro gevorderd.

"Geen traphouding"

J.C. en G.V. zaten ruim twee maanden in voorhechtenis op verdenking van opzettelijke slagen en verwondingen, maar werden begin juli vrijgelaten. Op het proces pleitte de advocaat van C. dat er geen bewijzen zijn van een schop tegen het hoofd. De getuigen houden het op een klap met de vlakke hand, vuistslagen en een schop tegen de rug. "Op de camerabeelden staat mijn cliënt inderdaad voorovergebogen over het slachtoffer, maar van een traphouding is geen sprake", aldus meester Luc Arnou. Volgens de verdediging is het slachtoffer tijdens het incident meermaals met zijn hoofd tegen de grond gevallen.

Uitlokking

De advocaat van G.V. vroeg eveneens de vrijspraak, maar pleitte ook de uitlokking. "S. heeft zelf geslagen, dat blijkt duidelijk uit de letsels op zijn handen", aldus meester Jelle Dejaegher. "Een houdgreep is dan geen buitensporige reactie." V. heeft altijd volgehouden dat hij zelf geen klappen uitdeelde. Beide beklaagden vroegen ondergeschikt om een werkstraf.

De rechtbank doet uitspraak op 14 augustus