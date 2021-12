Bekerfinale veraf voor Menen na thuisnederlaag tegen Gent

In de beker van het volleybal is de kans op een bekerfinale kleiner geworden voor Menen. De grensploeg verloor de heenwedstrijd van de halve finales in eigen huis met 1-3 van Gent

Het is 13 jaar geleden dat de grensploeg nog eens de bekerfinale speelde. Menen schakelde in de vorige ronde verrassend Roeselare uit en hoopte dus op meer. Maar Gent pakte de grensploeg koud in set één: 25-19. Menen moest al gauw achtervolgen. Dat lukt aardig in set twee: 25-19 nu.

Het kantelpunt werd set drie. De twee teams waren aan elkaar gewaagd. Gent haalde het nu nipt met 24-26. Bij Menen was de veer helemaal gebroken. Bij 15-25 zat de match er op. In de andere halve finale won Aalst gisteren al met 3-1 van Leuven. Een volledig Oost-Vlaamse finale lijkt zo in de maak. Volgende week zijn er de terugmatchen.