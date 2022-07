Bekende Kayamtent op Festival Dranouter maakt plaats voor witte 'Chateau'

Onder andere Preuteleute en de West Corner Brass Band mogen Festival Dranouter dit jaar openen op donderdag 4 augustus, en die startdag is intussen helemaal volzet. Alle losse tickets zijn de deur uit, wie een weekendticket neemt kan er daarna wel nog bij. Omdat ook de weekendticketverkoop goed loopt, breidt de organisatie de Palace-tent uit met een extra beuk.

De Kayam-tent, het hoofdpodium, maakt na twintig jaar plaats voor de Chateau: een grote witte spantent met harde vloer over de hele tent. Er kunnen evenveel mensen in als in de Kayam. De keuze om de blauwe blikvanger te vervangen komt er onder andere door de Brexit: "Die maakte het moeilijker dan ooit om alle materialen op het vasteland te krijgen. Werkvergunningen regelen voor de Britse crew was ook niet evident," zegt de organisatie. "Bovendien wilde de organisatie, na een natte en modderige zomer in 2021, het festivalpubliek extra comfort bieden door een vloer te leggen in de hele mainstage."