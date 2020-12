De man ging al jaren geleden met pensioen, maar werd door velen nog altijd beschouwd als de nestor van de gerechtspsychiatrie in ons land. Zijn laatste publieke optreden was in 2013, op het proces van Kim De Gelder. 50 jaar lang probeerde hij in het brein te kruipen van criminelen, moordenaars en dieven. Hij schreef daar ook een boek over "De Gezichten van de Misdaad".