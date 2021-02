Bekende feestwinkel Crazy Corner sluit

Steeds meer mensen kopen hun outfit online, en er is natuurlijk corona, die een flinke tik uitdeelt aan de branche. Er is geen carnaval, geen Halloween, er zijn geen verkleedfeestjes. Het is met pijn in het hart dat we sluiten, zeggen uitbaters Anne-Marie Maertens (71) en haar dochter Veronique Engelrest (51), maar het is te moeilijk geworden. En het is nog maar de vraag wanneer er weer gefeest mag worden.

De winkel is een begrip in Knokke-Heist. Een stukje nostalgie verdwijnt er. Er is wel nog een totale uitverkoop tot maart.