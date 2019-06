De bekende Russische onderzeeër van Seafront in Zeebrugge verlaat vandaag zijn ligplaats. Hij verhuist tegen vanavond naar een kaai in Zeebrugge, daarna gaat het naar het sloopbedrijf.

De duikboot was jarenlang dé attractie van marien themapark Seafront aan de oude vismijn in Zeebrugge. In het Hemelvaartweekend kwamen zo’n 2.000 mensen nog snel kijken, maar vandaag verdwijnt de onderzeeër definitief.

Vandaag slepen ze de duikboot naar een tijdelijke kaai in Zeebrugge, vanaf morgen start de laatste reis naar de sloopwerf in Gent, via de sluis van Terneuzen, een traject dat tien uur zal duren.

