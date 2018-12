Bekende chocolatier toont beelden van diefstal

Het Syndicaat wil de wetgeving voor het verspreiden van beelden van winkeldieven en inbrekers op het internet versoepelen.

Dominique Persoone van The Chocolate Line in Brugge is het beu. Dinsdag ging een vrouwelijke klant met zes stukken chocolade lopen zonder te betalen. En hoewel het eigenlijk niet mag, heeft Persoone de videobeelden van de diefstal toch op Facebook gezet. Met resultaat, want na massaal delen is de identiteit van de vrouw ontmaskerd. “Ik heb enorm veel reactie gekregen. Van zes mensen kreeg ik een naam en adres."

Officieel zijn er in ons land 60 winkeldiefstallen per dag. Handelaars die camerabeelden online gooien, waarbij de dader of anderen herkenbaar zijn, riskeren een boete die kan oplopen tot wel 6000 euro. Maar volgens NSZ, het neutraal syndicaat voor zelfstandigen, doet 1 op 5 winkeliers het toch.

NSZ verwijst naar de wetgeving in Nederland. Daar kunnen beelden van een winkeldiefstal of inbraak wel online, op voorwaarde dat de beelden duidelijk zijn, er geen andere mensen te zien zijn op die beelden, de dader geen bekende is van het slachtoffer en er een aangifte is gedaan bij de politie.