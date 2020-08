De huidige richtlijnen maken volgens hem veel mogelijk qua bezoek, maar toch zijn sommige woonzorgcentra nogal streng. Een bejaarde vrouw van negentig werd in een Oostends woonzorgcentrum twee weken in quarantaine geplaatst, toen bleek dat ze naast haar dochter ook heel kortstondig haar zoon had ontmoet, die niet in die bezoekregeling was opgenomen. Het gevolg is dat ze nu vermagerd is en slaapproblemen gekregen heeft.