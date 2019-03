Bekaert haalt winstverwachting analisten niet

Een jaar eerder kwam het bedrijfsresultaat nog uit op 301 miljoen euro. Bekaert kende vorig jaar een organische omzetgroei van 8,9 procent goed voor een geconsolideerde omzet van 4,3 miljard euro.

De organische groei was te danken aan volumegroei (+2,2 procent) en verrekende prijsstijgingen (+6,6 procent). De volumegroei werd gestuwd door een sterke vraag in de wereldwijde automobielmarkten, die grotendeels werd tenietgedaan door een beduidende daling in zaagdraadverkoop en een vertraging in industriële staaldraadmarkten.

De ebit-marge kwam vorig jaar uit op 4,9 procent, waar dat in 2017 nog 7,3 procent was. Op middellange termijn wil Bekaert die ebit-marge opnieuw boven de 7 procent krijgen. Voor 2019 verwacht het bedrijf een stabiele omzet.

Bekaert kondigde donderdagochtend ook organisatorische en leiderschapswijzigingen aan die het bedrijf "in staat moeten stellen om wendbaarder en meer klantgericht te zijn en om Bekaerts businessperformantie te herstellen". Voorzitter Bert De Graeve vertrekt.