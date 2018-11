Bejaarde vrouw overvallen in Wervik

In de namiddag belde een Franstalige man aan bij een bejaarde dame. Hij gaf zich uit voor iemand van de Wategroep en zei dat hij het leidingwater moest controleren. De dame liet hem binnen en hij hield haar ongeveer een kwartier aan het lijntje. Plots ging de bel opnieuw en toen de vrouw de voordeur opende, vlogen twee mannen de woning binnen. Ze riepen: 'il y a un voleur ici '. De bewoonster werd opzij geduwd.

Diana Vandamme: "Ik probeerde nog de voordeur dicht te duwen, maar zij duwden terug en geraakten binnen. Ik kreeg rake klappen ter hoogte van mijn gezicht. Ik weet niet goed met wat ze sloegen, het was precies een zak. Ik had enorm veel pijn. Op het moment zelf dacht ik dat ik mijn oog kwijt was of mijn kaak gebroken was. Het enige wat ik kon doen was mijn keel openzetten in de hoop dat iemand me zou horen."

Achteraf bleek de hele woning te zijn doorzocht, maar op het eerste gezicht lijkt er niets van grote waarde verdwenen. De politie heeft nog geen spoor van de daders.