Bejaarde vrouw opgeschrikt door Russische rattenslang

Voor de vrouw, die liever anoniem wil blijven, is het niet duidelijk hoe de slang het huis kon binnenkomen. Hoewel ze naar eigen zeggen flink geschrokken was, probeerde ze de kalmte bewaren. Daardoor bleef de slang ook kalm.

Ontsnapt of gedumpt

Russische rattenslangen komen normaal gezien enkel voor in de regio van de voormalige Sovjet-Unie. Dat betekent dat het dier ofwel ontsnapt is uit een terrarium, ofwel ergens gedumpt werd. De slang zocht wellicht de warmte op in de woning.

Agressief

Russische rattenslangen durven wel eens agressief uit de hoek komen als ze aangevallen worden. De vrouw deed er dus goed aan rustig te blijven.

Voorlopig wordt de slang opgevangen bij SOS Reptiel. Daar kan de eigenaar haar komen ophalen. Anders zal het dier na zes weken quarantaine ter adoptie vrijkomen.