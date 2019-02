Bejaarde vrouw (85) brutaal overvallen in De Panne

In De Panne is een bejaarde vrouw van 85 brutaal beroofd vorige nacht. Dieven drongen haar huis binnen en zochten naar juwelen. Ze trokken een ketting van haar hals.

De brutale overval gebeurde vorige nacht in een woning aan de Hoge Duinenlaan in De Panne. De daders spraken Frans en droegen geen maskers.

Buit onbekend

De twee daders drongen het huis van de bejaarde vrouw binnen. Tijdens een schermutseling trokken de daders een ketting van de hals van de dame. Ze gingen ook op zoek naar andere juwelen. Hoeveel de totale buit bedraagt is nog niet duidelijk.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht maar is intussen weer thuis. De politie is een onderzoek gestart.

Van de daders ontbreekt voorlopig elk spoor.