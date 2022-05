Bejaarde man ziet eigen woning in lichterlaaie

Maandagavond rond 23 uur werd Brandweer Westhoek opgeroepen voor een brand in de Roesbruggestraat in Alveringem. "Bij aankomst van de eerste ploegen werd een uitslaande woningbrand vastgesteld waarbij de volledige bovenverdieping in brand stond en het dak grotendeels was ingestort", zegt de brandweer.

Woonst vernield

De bejaarde bewoner kon op tijd zijn woning verlaten, maar zijn woonst is totaal vernield. "De man zal tijdelijk de nacht ergens anders doorbrengen. Voor de komende dagen zal samen met de burgemeester en de gemeentediensten naar een oplossing gezocht worden."

Het parket stuurt een deskundige ter plaatse om de oorzaak van de brand te achterhalen.