Bejaarde man komt om bij brand in Waregem

Bij een woningbrand in Waregem is vanmorgen een man van 91 om het leven gekomen.

Het was de thuisverpleegster die rook opmerkte toen ze aanbelde aan het huis in de Deerlijkseweg 146. Ze belde de brandweer. Die was snel ter plaatse en kon het vuur ook snel doven. Maar voor de bejaarde bewoner kwam alle hulp te laat.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend.