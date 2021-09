Bejaarde man (87) vermoordt zijn vrouw (87) met hamer

In Oostrozebeke heeft een bejaarde man van 87 jaar zijn vrouw, ook 87, om het leven gebracht. Hij doodde haar met een hamer op het hoofd. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

De feiten speelden zich gisterenmiddag af in de villa van het koppel op De Ginste in Oostrozebeke. Het was de broer van de dader die het drama ontdekte toen hij langskwam met boodschappen.

De hulpdiensten waren snel ter plaatse maar konden de vrouw niet redden. Politie en parket onderzoeken de moord. Tot laat vorige nacht waren speurders bezig in de villa met het onderzoek.

"Teruggetrokken leven"

Volgens Het Laatste Nieuws is de man een antiquair: “Het koppel leefde teruggetrokken, uit schrik voor een overval”, schrijft de krant.

De man is opgepakt voor verhoor en moet voor de onderzoeksrechter verschijnen.