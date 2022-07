Bejaard koppel uit Brugge probeerde waarschijnlijk samen uit het leven te stappen in Spanje

In de Spaanse gemeente Fortuna, vlakbij Murcia, loopt een onderzoek naar de dood van een 83-jarige vrouw uit Brugge. De bejaarde vrouw werd dood aangetroffen in een appartement, samen met haar man. De hulpdiensten voerden hem nog in kritieke toestand af naar het ziekenhuis.

Het bejaarde koppel woont al enkele jaren in Spanje. Een vrouw die het het koppel elke dag komt verzorgen, sloeg woensdag alarm omdat ze voor de tweede dag op rij voor een gesloten deur stond. In de namiddag besloot de politie binnen te vallen in het appartement. Daar troffen ze het koppel aan in de zetel: beide bewusteloos.

Volgens de Spaanse krant 'La Verdad' lag er een grote hoeveelheid geneesmiddelen naast hen. De politie trof er ook een fles whisky aan. De 83-jarige vrouw overleed ter plaatse, haar man had wel nog een hartslag en werd afgevoerd naar het ziekenhuis van Murcia. Tot op heden ligt hij nog op intensieve zorgen en is hij nog steeds in levensgevaar.

De Spaanse politie onderzoekt de zaak, maar alles wijst voorlopig op een zelfdodingspoging. 'La Verdad' sprak met de buren en schrijft dat het koppel al langer met donkere gedachten kampte. Volgens de buren zou de vrouw zware mobiliteitsproblemen hebben en nauwelijks buiten komen, tenzij met een rollator. De uitbater van de bar onder het appartement gaf mee dat de gezondheidstoestand van de vrouw al jaren achteruit ging. In combinatie met de eenzaamheid blijft de zelfdodingspiste daarom de aannemelijkste.