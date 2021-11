Begrafenis Britse soldaten WO 1: hun dood was voor elke familie een drama

Vanmorgen zijn negen Britse soldaten uit de eerste wereldoorlog begraven op Tyne Cot Cemetery in Passendale. Ze zijn gevonden tijdens rioleringswerken. Voor de nabestaanden is dit, ruim honderd jaar later, nog altijd een emotioneel moment.

Elk jaar worden er in de Westhoek een dertigtal lichamen gevonden, vaak van gesneuvelde soldaten. Maar het is uitzonderlijk dat er zoveel tegelijk worden begraven. Deze negen soldaten zijn gevonden tijdens rioleringswerken in De Reutel, in Beselare.

Familiaal drama

Van zeven soldaten is de identiteit bekend. Eén van hen was private Harry Millier. Zijn dood had, net als bij alle andere gesneuvelden, een grote impact op de familie. Martin Clayton, achterkleinzoon: "Zijn vrouw was al gestorven toen hij naar het front ging. Toen hij stierf bleven er vier kinderen achter, wezen. Mijn grootmoeder was één van die kinderen. Ze werden van elkaar gescheiden en groeiden op in verschillende plaatsen in Engeland. Ze wisten van elkaars bestaan af maar de familie werd uiteen getrokken door zijn dood."

"Het was voor ons een verrassing dat zijn lichaam is teruggevonden. De begrafenis bijwonen vandaag vult een leegte in onze familie. Het is alsof hij vorige week overleden is. Voor ons is het geen honderd jaar geleden."

Er waren niet alleen familieleden op de begrafenis maar ook enkele hoge gasten, waaronder Prince Edward, The Duke of Kent.