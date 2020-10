Begraafplaats vol door politieke stilstand

In Marialoop bij Meulebeke is er binnenkort geen plaats meer op de begraafplaats. Er zijn maar 2 urnenkelders meer beschikbaar.

Aan de basis van het probleem ligt de politieke impasse in Meulebeke. De gemeente is al een tijdje onbestuurbaar. Daardoor ontbreekt er een meerjarenplan en kan Meulebeke geen budget vrijmaken voor nieuwe uitgaven zoals de aankoop van nieuwe urnenkelders. Er is wel nog plaats om mensen op de klassieke manier te begraven.

In afwachting van een oplossing zullen de urnes op andere plaatsen moeten begraven worden, ook buiten de parochie. Later kunnen die urnes dan terugkeren naar de begraafplaats in Marialoop. Burgemeester Dirk Verwilst spreekt van een bijzonder pijnlijke situatie.

