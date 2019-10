Begraafplaats Keiem verdwijnt voor aanleg plein

In aanloop van 1 november doen alle steden, gemeenten en ook nabestaanden er alles aan om de zerken en graven van hun geliefden in ere te houden.

Onkruid en oude planten worden verwijderd, de zerken krijgen een onderhoudsbeurt, zodat alles er optimaal bij ligt tegen Allerheiligen. Zo ook bij Keiem bij Dikmsuide, maar het zou best wel eens van de laatste keren kunnen zijn dat daar nog activiteit te zien is. De gemeenteraad heeft beslist dat vanaf volgend jaar geen nieuwe bijzettingen mogen gebeuren. Over enkele jaren wordt de begraafplaats een nieuw plein voor de inwoners. Het gaat voor alle duidelijkheid niet om de Belgische militaire begraafplaats een eindje verderop waar meer dan 600 gesneuvelden liggen uit de Eerste Wereldoorlog.

Op de begraafplaats werden al jaren geen nieuwe graven aangelegd, er gebeurden enkel nog bijzettingen in familiekelders bijvoorbeeld. Wie nog concessiehouder is van een bestaand graf, heeft wel nog even tijd om een aanvraag in te dienen om de stoffelijke resten te verhuizen naar de nieuwe begraafplaats in de Streuvelstraat.