In Veurne is een beginnende windhoos waargenomen.

De hele dag gisteren waren er korte buien of hevige plensbuien tussen de opklaringen door. In Veurne is in de avond zelfs een beginnende windhoos waargenomen. (lees verder onder de video)

( beelden: Noodweer Benelux)



Het ging eigenlijk om een zogenoemde tuba. Dat zijn wolken die in kolkende bewegingen gaan, tot ze een echte windhoos vormen. (lees verder onder de foto)

Tot een echte windhoos kwam het uiteindelijk niet.