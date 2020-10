Begeleidster kinderopvang Passendale test positief

Een begeleidster van de buitenschoolse kinderopvang in Passendale heeft positief getest op het coronavirus. De kinderen worden als een laag-risicocontact beschouwd, en kunnen dus verder naar de opvang.

Deze morgen kreeg het gemeentebestuur van Zonnebeke bericht dat één van de begeleidsters uit de buitenschoolse kinderopvang in Passendale positief testte op het coronavirus. Een tweede begeleidster vertoont symptomen en wordt momenteel getest. Zij werden onmiddellijk in quarantaine geplaatst en alle ouders die gebruik maken van de kinderopvang werden per mail verwittigd.

De kinderen die sinds afgelopen woensdag naar de kinderopvang kwamen, kunnen als een laag-risico contact beschouwd worden. Zolang ze geen symptomen vertonen, hoeven zij dus niet in quarantaine en kunnen ze zoals normaal naar school en naar de opvang blijven gaan. Vrijetijdsactiviteiten en sociale contacten kunnen voor twee weken echter niet. Vertonen de kinderen symptomen, dan moet er onmiddellijk contact worden opgenomen met de huisarts.

De kinderopvang in Passendale blijft voorlopig open om de ouders te helpen die geen alternatief voor opvang hebben.

Hoge cijfers

In Zonnebeke slaat het coronavirus momenteel hard toe. De voorbije 14 dagen waren er 116 nieuwe bevestigde gevallen. Geëxtrapoleerd naar 100.000 inwoners gaat het om 928 bevestigde gevallen.

