"Beetje zenuwen maar we staan er": Musical Doornroosje in première in Tielt

Vrijdagavond gaat de musical ‘Doornroosje’ in première in Tielt. Een cast van meer dan 20 acteurs heeft maandenlang gewerkt aan het spektakel met live-orkest om de hoge verwachtingen in te lossen. We gingen kijken naar de allerlaatste repetitie gisteravond.

Het musicalgezelschap Mathea Tielt haalt alles uit de kast om iedereen te verrassen met een eigen versie van het klassieke sprookje Doornroosje.

"We hebben er heel hard naartoe geleefd", vertelt Barbara Mattelin van het musicalgezelschap Mathea. "We hebben er heel hard aan gewerkt. De mensen zijn een beetje zenuwachtig. Dat voelen we. Maar ze staan er."

"Van begin tot einde bij de pinken blijven"

Het geheel moet kloppen: muziek, zang, choreografie, belichting en speciale effecten, alles perfect getimed.

Dirigent Tom Hoornaert: "De interacties zijn heel snel. Die komen heel snel na mekaar. We moeten echt van het begin tot het einde bij de pinken blijven. Maar ik heb er alle vertrouwen in."

De twee acteurs in de hoofdrollen, Doornroosje en tuinman Jonathan, zijn ook echt een koppel. "Het is super zalig omdat je de andere zo goed kent", zegt Charlotte Decoene die Doornroosje speelt. "Het is de eerste keer dat we samen spelen." "We oefenen samen thuis en we geven mekaar ook nog tips", vult Ward Flamang aan. Hij speelt de rol van Jonathan.

"Ietwat ondergewaardeerd genre"

En hoewel musical bij ons een steile opgang maakt, blijft het misschien wel een ondergewaardeerd genre.

Lander Van Loocke (speelt Koning Lodewijk): "Ik vind het jammer dat het zo ondergewaardeerd wordt in ons land, want het is nodig om dat genre het respect te geven dat het verdient, want het is eigenlijk hard werken."

Doornroosje gaat morgen in première en speelt dit weekend in de Europahal in Tielt.