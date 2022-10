"Beetje brielwerk": buurtbewoners over oplapwerken in straat

In de Roterijstraat in Kortrijk ergeren bewoners zich aan de manier waarop hun straat is opgelapt. En dat mag je vrij letterlijk nemen. Door scheuren met asfalt dicht te maken lijkt de weg op een lappendeken.

Het lijkt misschien wat op moderne kunst, maar de meesten hier vinden het niet zo mooi. Ze willen graag een mooie nieuwe toplaag, maar dat is voorlopig te duur. Het stadsbestuur kiest daarom voor gietasfalt als tijdelijke herstelmaatregel, zodat de weg niet verder kapot gaat tijdens de winter.

"Brielwerk"

"Een beetje 'brielwerk' zoals ze dat zeggen. Ik dacht dat ze het zouden opknappen met een tweede laag ook, maar ze hebben dit dus zo achter gelaten. Het is niet meer leuk om naar buiten te kijken. Ik stap zo snel mogelijk in de auto en rij weg", zegt bewoner Addnaan Diwan Ali.

"We hadden niet de indruk dat de straat in zo'n slechte staat was", zegt Luc Van Den Broucke. "Nu is het volgens mij zelfs slechter dan voordien. Misschien slijt het nog wat af. Het zou natuurlijk beter zijn mocht er een volledig nieuwe laag komen. Het zou mooier en beter zijn".