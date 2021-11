Beernem wil fietsbrug bouwen in Bulskampveld

Schepen van Toerisme, Jan Vanassche is bijzonder verheugd vanuit toeristische hoek. "Dit zou een bijkomende troef zijn om deze mooie gebieden te ontsluiten voor de wandelaars en fietsers die meer en meer de weg vinden naar Beernem."

“De keerstuw behoedt Brugge tegen overstromingen. Een oversteek op die locatie, op het oudste kanaal van Vlaanderen zou een veilige, verkeersluwe corridor zijn vanuit Brugge en Oedelem via de Gevaerts naar het Bulskampveld”, zegt burgemeester Jos Sypré. “Dit is een unieke kans om samen met de Provincie, Westtoer, de Waterweg en het lokaal bestuur verder te werken aan veilige verbindingen voor zwakke weggebruikers en onze waardevolle landschappen verder te ontsluiten voor zachte recreatie, waarbij het Landschapspark Bulskampveld stilaan buiten z’n grenzen treedt”, vult hij aan.

Bureau Landschap start met de haalbaarheidsonderzoeken in het najaar. In het voorjaar van 2022 wordt er een selectie gemaakt van de projecten die verder worden uitgewerkt. De oplevering van de landmarks is voorzien in 2024-2025.