Beernem rondt vernieuwing stationsomgeving af

Spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel legt momenteel twee extra sporen aan voor meer capaciteit op de spoorlijn tussen Brugge en Gent. De NMBS profiteert daarvan om samen met Infrabel de perrons in de verschillende stations op de spoorlijn te verhogen en te vernieuwen om de toegankelijkheid van station en trein te verbeteren.

Het station in Beernem is door vernieuwingswerken voortaan integraal toegankelijk. De nieuwe voetgangerstunnel onder de sporen geeft via trappen en hellingen toegang tot de verhoogde perrons die uitgerust zijn met luifels, schuilhuisjes, zitbanken, energiezuinige ledverlichting, luidsprekers en blindengeleidetegels. Aan beide kanten van de sporen zijn nieuwe parkings (voor in totaal 120 auto’s) voorzien. De aanleg van nieuwe fietsenstallingen (voor meer dan 400 fietsen) is eveneens gepland om reizigers zo vlot mogelijk de trein te doen nemen.

Het Stationsplein is ingericht als een aangename, groene zone. Het plein behoudt bovendien zijn evenementenfunctie. Op het vernieuwde stationsplein kant Wingene Steenweg is een Fietspunt gevestigd dat wordt uitgebaat door het OCMW van Beernem. Hier kan iedereen terecht voor kleine fietsherstellingen, fietsgraveren, een bikewash of om een fiets te huren. Er komen ook nog openbare toiletten.

Investering in reizigers- en goederenverkeer Infrabel en zijn dochter TUC RAIL werken al geruime tijd aan het derde en vierde spoor. De werken zitten momenteel op kruissnelheid. In Hansbeke en Aalter zitten de bouwkundige werken in hun laatste rechte lijn. Tegelijkertijd zijn spoorwerken volop bezig tussen Oostkamp en Beernem. De aanleg van twee nieuwe sporen moet de kustregio vlotter bereikbaar maken vanuit het binnenland en komt ook het goederenverkeer ten goede