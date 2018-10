Beernem en Knesselare investeren samen in trajectcontrole

Beernem en de Oost-Vlaamse buurgemeente Knesselare investeren samen in trajectcontrole langs de N 368.

Over een afstand van ruim vijf kilometer worden er langs de drukke weg slimme camera’s geplaatst om de overdreven snelheid en de doortocht van zwaar vervoer aan te pakken. De samenwerking voor trajectcontroles tussen twee lokale politiezones over de West- en de Oost-Vlaamse provinciegrenzen heen, is een primeur. De camera's zullen vanaf volgend voorjaar zeven dagen op zeven actief zijn.

Slimme camera’s meten de gemiddelde snelheid tussen twee punten maar registreren ook de nummerplaten van het langsrijdend verkeer. Ideaal bij de bestrijding van inbraken. Er zijn ook duidelijke afspraken gemaakt over de verwerking en de opvolging van de gegevens. De gemeentebesturen van Beernem en Knesselare investeren samen 150.000 euro in het trajectcontrolesysteem.