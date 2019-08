Beeldjes op strand Bredene voor verdronken vluchtelingen

Ook elders in Vlaanderen zijn gelijkaardige acties. Op het Martelarenplein in Leuven heeft de organisatie een negenhonderdtal houten beeldjes geplaatst van wandelende mannetjes met een koffer. Dat zijn er evenveel als het aantal vluchtelingen dat dit jaar al verdronk op de Middellandse Zee. "Met deze actie willen we voorbijgangers laten stilstaan bij de moeilijke weg die mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging afleggen. Dit jaar alleen al stierven bijna 900 mensen op de Middellandse Zee. Het is belangrijk dat we solidariteit tonen met deze mensen", aldus Eef Heylighen, woordvoerder van Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

(lees verder onder de foto)

Op diverse andere plaatsen in Vlaanderen plaatste de organisaties telkens een twintigtal beeldjes. In Mechelen was dat het geval op de leuning van de Beethovenbrug aan de Vismarkt, in Brussel op de rand van een fontein aan de Kruidtuin, in Gent op een brug in de Lammerstraat ter hoogte van de Vooruit, in Genk aan de Eerste Cyclistenlaan en dus ook in Bredene aan het kuststrand.

Sponsortocht

Wie zijn solidariteit met vluchtelingen wil tonen kan dit volgens Vluchtelingenwerk Vlaanderen doen met de Refugee Walk, een sponsortocht van 40 kilometer op 29 september in Leuven. Vluchtelingenwerk Vlaanderen gebruikt dit geld om de toegang tot Europa veiliger te maken. "Zo willen we ervoor zorgen dat mensen op de vlucht niet meer in gammele bootjes hoeven te stappen en zo het risico lopen te sterven op de Middellandse Zee", aldus Eef Heylighen.