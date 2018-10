Beeldjes CWRM worden uitgedeeld

Het publiek kan ze gratis komen afhalen in het provinciedomein De Palingbeek in Ieper. De expo maakt deel uit van de land art-installatie ‘ComingWorldRememberMe’ (CWRM) van kunstenaar Koen Vanmechelen. CWRM is het beeldende kunstproject binnen GoneWest, het culturele programma van de provincie West-Vlaanderen voor de herdenking van WOI.

In februari werd gestart met de opbouw van de expo in provinciedomein De Palingbeek. Er werden per dag zo’n 12.000 beeldjes door ongeveer 80 personen geplaatst. In totaal hielpen ongeveer 4.000 vrijwilligers. Elk beeldje staat voor één van de slachtoffers die tijdens WOI het leven lieten in België. Bij elk beeldje hoort een ‘dogtag’ met daarop de naam van een maker en de naam van een slachtoffer.