Beelden tonen arrestatie ontsnapte gevangene in Roeselare

De politiezone RIHO heeft de beelden vrijgegeven van de arrestatie van een ontsnapte gevangene. Hij verdween vorige week uit het detentiehuis in Kortrijk, met de hulp van een drone kon de politie hem gisteren oppakken in Roeselare.

De man van 33 zat een straf uit voor drugsfeiten, en bereidde zich in het detentiehuis voor op zijn leven na de gevangenis, daar ontsnapte hij vorige week. De politie kwam erop uit dat hij in Roeselare verbleef en zette het dronedetectieteam in. (lees verder onder de foto)

Maar toen de man ontdekte dat er een drone in de buurt was, zette hij het op een lopen. (lees verder onder de foto)

Beelden van de drone tonen nu hoe de arrestatie is verlopen. Toen hij aan de politie wou ontsnappen springt hij verderop van een afdak waardoor hij zijn enkel verzwikt. (lees verder onder de foto)

Een Fransman kon de dertiger in een houdgreep houden, tot de politie hem kwam arresteren. De buurt staat er bekend als een drugsbuurt.

