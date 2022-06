Beelden Sculpture Link verdwenen: "Pestgedrag van de gemeente" versus "Geen vergunning"

Volgens de curator gebeurde dat zonder zijn medeweten. Hij noemt het pestgedrag van de gemeente. Het zijn zestien reuzegrote hazen van de Britse kunstenaar Barry Flanagan, 14 hazen zijn weggehaald en naar een loods gebracht.

"We hebben die zeer zorgvuldig geplaatst met een firma uit Londen. Die is er ook voor verzekerd. Nu plots zijn die weg. Ik versta niet hoe dat zo snel kan. Ik weet ook niet waar ze zijn. Het is respectloos, want de beeldenwandeling wordt echt gesmaakt", klinkt het bij curator Alexander Tuteleers.

"Dit jaar stonden die op privéterrein, in het Zwin. Da's van het Agentschap Natuur en Bos. Er staan ook beelden bij Compagnie de Zoute. Uiteraard was er overleg met die mensen. Op het moment van de plaatsing hadden we een toelating. We hebben die ook aan de politie getoond en die heeft toen niet ingegrepen."

Volgens de gemeente zijn de beelden heel voorzichtig weggenomen, zonder ze te beschadigen. Dat de initiatiefnemer daarvan niet op de hoogte was, spreekt de gemeente tegen. De beelden stonden er zonder vergunning.

"Er is geen toelating gegeven door Natuur en Bos en door Het Zwin. Ook de gemeente gaf geen toelating. Dat zijn allemaal betrokken instanties. Het was juridisch heel duidelijk dat de beelden daar illegaal stonden", weet Anthony Wittesaele, schepen van cultuur in Knokke-Heist.

Einde tentoonstelling dus. Normaal zou die tot midden augustus lopen. Meer nog: de initiatiefnemers zullen zelf de kosten voor het weghalen en bewaren van de beelden moeten betalen.

