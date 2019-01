Beeldbepalend hotel ruimt plaats voor flats

Het bekende hotel Mon Bijou op het Marktplein in De Panne wordt in maart afgebroken.

Het gebouw voldoet niet meer aan de huidige normen en de stabiliteit is niet optimaal. In de plaats komt er gebouw met 14 appartementen. Het beeldbepalend pand op de markt van De Panne is gebouwd begin twintigste eeuw. Het staat op de lijst van bouwkundig erfgoed maar is niet beschermd. Het is ook vaak verbouwd, vandaar dat het gesloopt mag worden. De gemeente vraagt aan de bouwpromotor om in de plaats opnieuw een imposant beeldbepalend pand te ontwerpen. Het project zou midden 2021 klaar moeten zijn.