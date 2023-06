BEELDARCHIEF: 25 jaar geleden viel doek over Rock Torhout

In april 2021, bijna een kwarteeuw na de laatste editie van Rock Torhout verscheen er ook een boek over uit: 'Rock Torhout, biografie van een verdwenen festival'. Auteur Jan Delvaux: "21 jaar lang, van eind de jaren '70 tot eind de jaren '90, was Torhout enkele dagen het middelpunt van de muziekwereld. Wereldgroepen zoals Simple Minds en U2 zijn in Torhout doorgebroken. Rock Torhout was een deel van de identiteit van een generatie."