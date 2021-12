In beeld: het indrukwekkende stationsproject in Kortrijk

Een filmpje toont hoever het stationsproject in Kortrijk het afgelopen jaar is gevorderd. De ingrijpende werken zijn eind 2019 gestart.

De ruwbouwwerken voor de fiets- en bustunnel zijn volledig klaar. In de loop van volgend jaar volgt de afwerking van de wegenwerken.

De ruwbouw en de rioleringswerken voor de ondergrondse parking Conservatoriumplein lopen op hun einde. Tegen eind volgende maand worden de laatste betonneringswerken uitgevoerd en wordt de waterdichting op het dak van de parking verder afgewerkt. De plaatsing van de bovengrondse staalstructuren voor de ingangen en de verluchting start op. Vanaf januari volgt dan de binnenafwerking.

De onderste vloerplaat van de wegtunnel is zo goed als afgewerkt. Vanaf januari starten de werken voor de tussenvloerplaat ter hoogte van de parkinginrit. Tegen het einde van dit jaar zijn de ruwbouwwerken van de noordelijke inrit van de wegtunnel klaar (Burgemeester Lambrechtlaan). Vanaf volgende maand starten ze met het aansluitende ruwbouwdeel tussen de wegtunnel en de bestaande spoorwegovergang (Zandstraat). Het ondergrondse bufferbekken wordt straks ook afgewerkt.

Burgemeester Ruth Vandenberghe: ‘De fiets- en bustunnel, de wegtunnel en de ondergrondse parking openen samen in het voorjaar van 2023. Daarna wordt het openbaar domein (pleinen, groenaanleg) verder afgewerkt.’ Schepen van Openbare Werken Axel Weydts: ‘Nog een jaar geduld en we kunnen met z’n allen weer gebruik maken van dit belangrijke verkeersknooppunt in Kortrijk, maar dan op een veel veiliger manier dan vroeger. Fietsers en voetgangers zijn afgescheiden van het verkeer. En door met een tunnel te werken zal het doorgaand verkeer op de kleine ring veel vlotter verlopen.’