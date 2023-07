Bedrijventerrein Menen-Wervik komt er toch, actiecomité legt zich er ontgoocheld bij neer

De stad Menen en de provincie zijn tevreden, omdat er in de streek nood is aan bedrijventerreinen. Bovendien komt er ook extra groen. Op het domein van 70 hectare is een groenbuffer van 20 hectare voorzien.

Ontgoocheld

Bovendien wordt ook een deel van de N58-ontdubbeld, om de mobiliteit te verbeteren.

Het actiecomité Alerte Koekuit legt zich bij de beslissing neer, maar is erg ontgoocheld. "Onze buurt wordt hier niet beter van", zegt Filippe Verfaillie. "Menen is een van de gemeenten die de meeste grote industrieterreinen heeft, en toch komt er nog een bedrijventerrein bij. Ik vind dat Menen haar open ruimte totaal heeft verkwanseld."